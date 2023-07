Tour de France 2023 | Bekijk hier alle video’s van In Het Wiel, met Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam

Mads Pedersen houdt Jasper Philipsen in Tour de France van vierde sprintzege op rij af

Jasper Philipsen is in de Tour de France tóch te verslaan. In een sprint op de macht was Mads Pedersen in Limoges net iets rapper dan de drievoudig ritwinnaar. Dylan Groenewegen en Nils Eekhoff eindigden in de top 5.