Tour de France 2023| Dit zijn de starttijden van Nederlanders én favorieten in de tijdrit

Record­droom valt voor Mark Cavendish in duigen: Brit moet Tour de France verlaten met gebroken sleutel­been

Een enorme domper voor Mark Cavendish. De Brit had vrijdag nog bijna zijn recordzege in de Tour de France te pakken. Een dag later moest de 38-jarige renner de Franse ronde verlaten na een valpartij in de achtste etappe, waarbij ‘Cannonball’ zijn sleutelbeen brak.