Tour de France 2023 | Levert eerste aankomst bergop na Col d’Aspin en Tourmalet weer vuurwerk op?

Hoewel de rit met een lengte van 144,9 kilometer iets korter is dan de 162,7 kilometer lange rit van gisteren, is de zesde etappe wel lastiger. Het zwaartepunt zit ‘m vooral in de combinatie Aspin-Tourmalet, de twee beklimmingen die halverwege het parkoers zitten en ongetwijfeld voor spektakel gaan zorgen. Mocht het op die twee reuzen niet gebeuren, is de kans groot dat het wel op de slotklim naar Cauterets gebeurt. Allereerst even over de Col d’Aspin en Col du Tourmalet. De Aspin is 12 kilometer lang en stijgt gemiddeld met 6,5 procent. Niet voor niets is het een klim van eerste categorie, dus voor de renners met bolletjesaspiraties is dit een mooie klim om punten te scoren. Na een afdaling volgt direct de Tourmalet, met 17,1 kilometer en gemiddelde van 7,3 procent een stuk langer en zwaarder. Het begin van de klim ‘loopt’ nog, daarna schommelen de percentages rond de 10 procent.

Toetje in Cauterets-Cambasque

Waar de vrouwen straks in de zevende etappe van de Tour de France Femmes bovenop de Tourmalet – na ook de Aspin te hebben beklommen – stoppen, rijden de mannen nog door voor een toetje. Na dertig kilometer in dalende lijn is de streep in Cauterets-Cambasque getrokken op een klim van eerste categorie. Ook bij die klim naar Cauterets zit het venijn ‘m in de staart, want het laatste stuk loopt vies omhoog.



Wie heeft er na drie loodzware beklimmingen nog iets in de tank zitten op de slotklim? De verwachting is niet dat een klassementsrenner alleen begint aan de laatste hindernis van de dag, daar is het stuk in de vallei met tegenwind net iets te lang voor. Maar wie schudt er nog iets moois uit zijn benen? Of slaat Jonas Vingegaard toe en rijdt hij kersverse leider Jai Hindley uit het geel? Na een korte, maar krachtige etappe weten we het.