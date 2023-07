Tour de France 2023 | Peloton trekt met Adam Yates in het geel op vijfde dag al de Pyreneeën in

De vijfde rit start om 13.25 uur in Pau, een plaats met een rijke Tourgeschiedenis. Al 73 keer eerder startte of finishte een Touretappe namelijk in Pau. Meestal doemt de stad op in de slotweek, maar nu is er dus al vroeg in de ronde voor gekozen om de Pyreneeën aan te doen. Het belooft een heerlijke bergrit te worden. De aanloop is vlak en bevat na bijna vijftig kilometer een tussensprint in Lanne-en-Barétous, maar daarna gaat het echte werk beginnen.



De Col de Soudet is in deze Tour de eerste klim van buitencategorie. Met een lengte van 15,2 kilometer en gemiddelde stijging van 7,2 procent gaan we hier wel de eerste klassementsmannen in de problemen zien. Verschuilen heeft namelijk geen zin meer op stroken van soms wel 12 procent.