Tour de France 2023 | Sprinten op Champs-Élysées, wint Dylan Groenewegen net als in 2017 op de slotdag?

Volgend jaar eindigt de Tour de France niet in Parijs, maar in Nice. Dat allemaal omdat de Olympische Spelen dan in Parijs worden gehouden. De start van de laatste etappe is dit jaar bij de nationale wielerbaan waar in 2024 de baankampioenschappen worden gehouden. Om 16.40 uur gaat de etappe van start en wacht een rit vol grappen en grollen. Na een slopende Tour zullen veel renners héél blij zijn dat Parijs in zicht is. Iets na 18.00 uur rijden de renners Parijs binnen en wordt het tempo opgevoerd. Na de derde van acht passages wordt er op de beroemdste winkelstraat gesprint om de punten, al zullen aanvallers op dat moment waarschijnlijk de meeste punten wel wegsnoepen. Het tempo ligt dan al enorm hoog. Een pretje voor de renners? Verre van.

Massasprint of een stunt?

Het wordt de generale repetitie voor wat mogelijk komen gaat: een koninklijke sprint na 115 kilometer. Krijgen we inderdaad een sprint of weet iemand op zijn Vinokourov’s te ontsnappen en voor een gigantische stunt te zorgen? De Kazach bleef in 2005 het aanstormende peloton voor en is tot op de dag van vandaag de laatste renner die een massasprint op Champs-Élysées wist te voorkomen.



De sprint op Champs-Élysées is prestigieus. Groenewegen weet hoe het voelt om in Parijs te winnen en boekte er in 2017 zijn eerste etappezege. Lukt het de Nederlander net als zes jaar geleden om op de slotdag te winnen? Dan moet hij wel afrekenen met Jasper Philipsen, de topfavoriet. Met een lead-outman als Mathieu van der Poel moet het Philipsen lukken om in goede positie aan de laatste rechte lijn te beginnen. Of sprint man-in-vorm Mads Pedersen naar zijn tweede etappezege? Outsiders zijn er ook volop: Jordi Meeus, Bryan Coquard, Biniam Girmay, Sam Welsford, Luca Mozzato, Alexander Kristoff en Cees Bol moeten we dan in de gaten houden. En wat kan Peter Sagan in zijn laatste Touretappe?