Tour de France 2023 | Sprinters mogen weer aan de bak, slaat Dylan Groenewegen toe in Moulins?

Voorbeschouwing 11de etappeSprinters opgelet: jullie mogen weer aan de bak. Na een paar lastige dagen is het nu de beurt aan de rappe mannen om tevoorschijn te komen. De elfde rit in de Tour de France kent wel een paar hindernissen, maar echt lastig zijn ze niet. Wie wint in Moulins?

De etappe start om 13.25 uur in Clermont-Ferrand en is 179,8 kilometer lang. Mensen die in de omgeving van Clermont-Ferrand wonen en liefhebber zijn van de koers, komen in deze dagen wel aan hun trekken. Zondag eindigde de rit er op Puy de Dôme, dinsdag ging de etappe iets verderop in pretpark Vulcania van start en vandaag wordt er in Clermont-Ferrand door Tourbaas Christian Prudhomme met zijn vlag gewapperd om de etappe op gang te helpen.



Eén renner die in deze Tour te bewonderen is, is in Clermont-Ferrand geboren: Rémi Cavagna. De tijdritspecialist van Soudal-Quick Step heeft niet voor niets de bijnaam ‘TGV van Clermont-Ferrand’.

Primeur voor de winnaar

Drie beklimmingen van vierde categorie zullen niet voor vuurwerk gaan zorgen, helaas. Dat had ook Julian Alaphilippe liever anders gezien. De tweevoudig wereldkampioen is geboren in Montluçon, de plek waar het peloton na ongeveer 96 kilometer doorheen rijdt. Dinsdag konden we al genieten van Alaphilippe in de aanval, maar meer dan een tiende plek zat er toen niet in.

Volledig scherm Profiel etappe 11 © ASO

De kans is groot dat het 'gewoon’ op een massasprint uitdraait. De winnaar van de etappe kent sowieso een primeur, want nog nooit eerder eindigde een Touretappe in Moulins. Aan wie de eer? Met al drie sprintzeges op zak is Jasper Philipsen de grote favoriet. Hij beschikt met Mathieu van der Poel tevens over de ideale lead-outman. Van Caleb Ewan en Fabio Jakobsen is het de vraag of ze hersteld zijn van de tiende etappe. Samen kwamen ze op grote achterstand binnen. Een andere favoriet is Dylan Groenewegen. In elke sprint lijkt het iets beter te gaan bij de man die al vijf keer de snelste was in een Touretappe. Scoort hij in Moulins zijn zesde zege?

Outsiders voor de overwinning zijn Mads Pedersen, Phil Bauhaus, Biniam Girmay, Wout van Aert, Bryan Coquard, Alexander Kristoff, Sam Welsford en Jordi Meeus.

De 11de etappe Tour de France 2023 in het kort:

• Type rit: vlak

• Afstand: 179,8 kilometer

• Start: 13.25 uur in Clermont-Ferrand

• Finish: tussen 17.19 en 17.42 uur in Moulins

Volledig scherm Mads Pedersen, Dylan Groenewegen en Jasper Philipsen. © BELGA

