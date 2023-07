Tour de France 2023 | Voorbeschouwing etappe 13: op nationale feestdag van de Fransen mogen alle remmen los

Dit is een etappe om handen en vingers bij af te likken. Niet per se omdat de aanloop naar de Col du Grand Colombier zo spectaculair is, maar wel omdat je weet dat op de slotklim alle remmen los gaan. Zoals geschreven is de aanloop niet heel spannend. De eerste tachtig kilometer loopt de weg amper op, tot de tussensprint in Hauteville-Lompnès. Zonder dat er bergpunten te verdienen zijn, moet er wel flink geklommen worden in aanloop naar de voet van de Grand Colombier. Vanuit Culoz is het vervolgens klimmen geblazen.



De Grand Colombier is 17,4 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1 procent. Op twee stukken na is de klim eigenlijk nooit makkelijk. Extreem steil is Grand Colombier ook weer niet met maximale stukken van 12 procent, maar vooral door de lengte wordt het een ware slijtageslag. De sterke klimmers komen hier op 1501 meter hoogte bovendrijven. Een slechte dag kan desastreuze gevolgen hebben.

Opnieuw Pogacar?

In 2020 lag de finishlijn voor het laatst op deze klim en pakte Tadej Pogacar de winst ten koste van Primoz Roglic. Hoe loopt het dit jaar af? Grote kans dat we met Pogacar weer dezelfde hoofdrolspeler krijgen, want de Grand Colombier is hem op het lijf geschreven.



Eigenlijk zou je deze Tour de France kunnen samenvatten in drie tikken: eerst een tik van Vingegaard aan het adres van Pogacar, daarna sloeg de Sloveen twee keer terug. Het verschil in het klassement is met 17 seconden in het voordeel van de Deen minimaal en speelbaar.

Volledig scherm Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. © AFP

Krijgen we net als zondag op Puy de Dôme een fantastische strijd tussen Vingegaard en Pogacar waarbij niemand wil breken? En dan is het de vraag: gebeurt het op gepaste afstand van een kopgroep of staat er voor de twee kemphanen ook nog ritwinst op het spel?



Voor Jumbo-Visma staat de teller na twaalf ritten nog altijd op nul overwinningen, terwijl UAE Team Emirates met Adam Yates en Pogacar al twee keer mocht juichen. Komt daar verandering in? De start van de rit is later dan normaal: 13.55 uur. De finish wordt rond 17.25 uur verwacht.

Volledig scherm Profiel dertiende etappe © ASO

De 13de etappe Tour de France 2023 in het kort:

• Type rit: bergrit

• Afstand: 137,8 kilometer

• Start: 13.55 uur in Châtillon-sur-Chalaronne

• Finish: tussen 17.12 en 17.32 uur op Grand Colombier

