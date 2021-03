Tour de France bevestigt Bilbao als startplaats in 2023

Podcast Etappe 20: ‘Planche des Belles Filles is echt een rotklim’

19 september Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag een ruime voorbeschouwing over de tijdrit van vandaag. Dit is het moment dat Roglic alle verwachtingen moet bevestigen. Over de kansen van Roglic, Van Aert en Dumoulin. En de strijd om de bollentrui wordt ook beslist op de flanken van de laatste serieuze klim van deze Tour.