Tour de France pakt in 2024 uit met daverend slotweekeinde: loodzware bergetappe en tijdrit

Met de bekendmaking van het slotweekeinde van de Ronde van Frankrijk van 2024 beginnen de harten van de wielerfans nu al sneller te kloppen. De Tour-directie lichtte vandaag weer een nieuw tipje van de sluier op van het parkoers van volgend jaar zomer, dat zoals bekend vanwege de Olympische Spelen niet in Parijs maar in Nice eindigt . Het slotweekeinde van de Tour de France van volgend jaar sluit af met een loodzware bergetappe en een tijdrit.

De Tour de France eindigt volgend jaar op zondag 21 juli met een individuele tijdrit over 35 kilometer tussen Monaco en Nice. De dag ervoor wacht de wielrenners een bergetappe over 132 kilometer, met na drie beklimmingen in de Franse Alpen ook nog de slotklim naar de top van de Col de la Couillole. De finish ligt op 1678 meter hoogte, na een klim van bijna 16 kilometer.

De Tour de France eindigt niet zoals gebruikelijk in Parijs, maar in Zuid-Frankrijk. Parijs huisvest volgend jaar zomer de Olympische Spelen, die amper een week na het einde van de Tour beginnen. Eind vorig jaar maakte de organisatie van de Tour al bekend dat de etappekoers van drie weken daarom in 2024 eindigt met een individuele tijdrit in Nice.

In de tijdrit moet eveneens flink geklommen worden. Zo zijn twee beklimmingen opgenomen in het parkoers, onder meer de Col d’Èze; een klim die traditiegetrouw onderdeel is van de etappekoers Parijs-Nice. De voorlaatste etappe met maar liefst 4400 hoogtemeters is een knipoog naar Parijs-Nice, met onder meer de Col de Turini en een aankomst bergop op de Col de la Couillole. Op die slotklim won Tadej Pogacar zaterdag nog de voorlaatste rit van Parijs-Nice.

Eerder onthulde de ASO al dat de Tour voor het eerst in de historie in Italië start, met zelfs drie etappes. De eerste etappe op zaterdag 29 juni gaat van Florence naar Rimini (205 km) en onderweg moet met 3800 hoogtemeters door de Apennijnen stevig worden geklommen. Een dag later gaat het vanuit Cesenatico naar Bologna (200 km). De derde etappe is een sprintersrit.

Zo ziet de 20ste etappe van de Tour de France van 2024 eruit

Zo ziet de 21ste en laatste etappe van de Tour de France van 2024 eruit

