Tour de France start met kans op forse buien

De geruchten over de Tour van 2020: Alpe d'Huez, Mont Aigoual en de Tourmalet

11 oktober Een tijdrit op La Planche des Belles Filles, koninginnenrit naar Alpe d’Huez en in de eerste week al verschillende onderscheidende beklimmingen. Net zoals elk jaar is een deel van het parkoers van de komende Tour de France al uitgelekt voor er maar een etappe gepresenteerd is. Wat kunnen we verwachten?