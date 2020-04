‘Tour de France start op 29 augustus’

Finish 20 septemberDe Tour de France begint dit jaar pas op 29 augustus. Dat meldt de de Franse krant Le Dauphiné op zijn website . De finish van de grootste wielerwedstrijd ter wereld zou op 20 september in Parijs zijn. In die stad begint die dag dan het tennistoernooi van Roland Garros.

De Franse president Emmanuel Macron meldde gisteren dat vanwege het coronavirus grote publieksevenementen in zijn land pas op z’n vroegst half juli weer mogelijk zijn. De Tour, die aanvankelijk op 27 juni in Nice zou beginnen, werd daardoor al genoodzaakt de wedstrijd minimaal een maandje te verschuiven. Volgens Le Dauphiné gebeurt dit nu zelfs met twee maanden. De krant weet zelfs al de exacte data van de etappes te melden van de 107de editie van de Tour. Zo zou de koninginnenrit naar de Col de la Loze plaatsvinden op 16 september. De laatste etappe is op 20 september in Parijs. Spaanse media meldden eerder vandaag de optie de Tour op te schuiven naar augustus en de Vuelta naar september een optie waarover gesproken wordt.

Met de nieuwe data van eind augustus en drie weken september zou organisator ASO voor nog meer chaos zorgen op de toch al door de coronacrisis overhoop gehaalde wielerkalender van 2020. In de huidige agenda staat op 14 augustus in Utrecht de eerste rit in de Ronde van Spanje op het programma. Ook de WK wielrennen in september in Zwitserland zou door deze nieuwe planning in het nauw komen.

Volledig scherm Oud-Tourwinnaar Bernard Thévenet (links) van het organisatiecomité van startplaats Nice en ASO-baas Yann Le Moenner. © BSR Agency