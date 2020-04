Tour de France wordt verplaatst: ‘Zoeken nieuwe plaats op de kalender’

De organisatoren van de Tour de France werken aan een verschuiving van hun koers. Dat bevestigt het bedrijf ASO, dat de Tour, de Vuelta en een aantal andere wielerkoersen organiseert, aan het Belgische persbureau Belga. ,,Een Tourstart op 27 juni is niet mogelijk. We zoeken een nieuwe plaats op de kalender.”

Die mededeling komt een dag nadat de Franse president Emmanuel Macron had verklaard dat vanwege het coronavirus grote publieksevenementen in zijn land pas op z'n vroegst half juli weer mogelijk zijn. De Tour zou op 27 juni in Nice beginnen.



De ASO hield zich stil, maar gespeculeerd werd er al volop. Spaanse media noemden de optie de Tour op te schuiven naar augustus en de Vuelta naar september een optie waarover gesproken wordt. Ook de datum 25 juli viel als start van de ronde die drie weken door Frankrijk voert. ASO kon in ieder geval niet meer volhouden vast te houden aan de oorspronkelijke data en erkent nu bezig te zijn met een verschuiving. Die heeft mogelijk gevolgen voor de Vuelta, die in Utrecht start. De lokale organisatie wil op een eventuele verplaatsing nog niet reageren.

Lees ook Tour de France en GP Frankrijk onhaalbaar in juni na besluit Macron Lees meer

Hoewel de term sportzomer al aardig was verwaterd met de afgelastingen van het EK voetbal en de Olympische Spelen hield Tourbaas Christian Prudhomme lang vast aan 15 mei als datum om te bepalen of het Grand Départ - de start van de Tour - eind juni in Nice zou plaatsvinden. Ondertussen opperde de Franse sportminister Roxana Maracineanu de Tour zonder publiek te rijden, maar daar was Prudhomme niet heel enthousiast over. Hij weet nu in ieder geval dat de geplande data niet mogelijk zijn en heeft iets van zijn zelfbewustzijn moeten inslikken.

,,Alleen twee wereldoorlogen hebben de Tour kunnen stoppen”, zei Prudhomme vorige maand nog. Hij benadrukte het belang van de wielerkoers voor zijn land. ,,Maar de gezondheidstoestand is dat wat telt. Als de Tour niet doorgaat betekent dat dat ons land zich in een catastrofe bevindt.” Frankrijk telde tot maandag al bijna 15.000 coronadoden.