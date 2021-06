Tour kort | Beelden mecanicien tonen chaos na massale val door toeschouwer

Video Alle ogen zijn zoals gewoonlijk gericht op Mathieu van der Poel: óók in Frankrijk

25 juni Tijdens zijn debuut in de Tour de France is Mathieu van der Poel (26) direct dé topfavoriet voor de eerste gele trui. De superster ondergaat in startplaats Brest alle aandacht ogenschijnlijk kalmpjes. De man met de X-factor, óók in Frankrijk.