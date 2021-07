Tour Podcast | ‘Complimenten voor de renners’

Tour Podcast | Woede bij Theo Bos en Thijs Zonneveld: ‘Levensge­vaar­lijk, dit is echt onhoudbaar’

28 juni Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. Vanavond blikken ze terug op de chaotische derde etappe, waarin de sprintzege van Tim Merlier werd overschaduwd door de vele valpartijen.