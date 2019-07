Tour voor de 71ste keer in Pau, maar pas de derde tijdrit

Dat gebeurde eerder in 1939 met de Zwitser Karl Litschi als winnaar en in 1981, toen Bernard Hinault de snelste was. De Fransman veroverde ook meteen de gele trui en was twee weken later voor de derde keer eindwinnaar van de Tour.

De start is bij park Tour des Géants, dat gewijd is aan de Tourgeschiedenis. Daarna gaat het over 27,2 kilometer richting Cériset, de Côte d’Esquillot en via Gan weer in noordelijke richting terug naar Pau. Het is constant op en af en de laatste kilometer loopt zelfs steil omhoog met een stijgingspercentage van 17 procent. In Pau zal het klassement een eerste grote wijziging ondergaan. Daarna volgen nog twee bergritten in de Pyreneeën.