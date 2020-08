Tour wacht op niemand: ‘Koers stopt niet bij één coronageval’

De UCI heeft protocollen opgesteld om het wielrennen weer mogelijk te maken. Alle renners moeten voor de koersen worden getest op het coronavirus en zoveel mogelijk in de beschermde omgeving van de ploeg blijven. Er zijn ook protocollen voor als er een of meer renners positief testen op het virus, maar die zijn niet openbaar gemaakt. Lappartient geeft ook aan dat de UCI en de organisatie van wielerkoersen niet alles in de hand hebben. Nationale en lokale overheden kunnen ook ingrijpen.



,,Het is een lastige kwestie. Als een renner positief test, moet hij uit de koers worden gehaald en mogelijk moeten renners die nauw contact hebben gehad met de besmette renner ook de koers verlaten. De koers stopt in ieder geval niet bij één positief geval", zegt de UCI-baas. ,,Ik ben optimistisch en verwacht dat de Tour doorgaat. Ik maak me geen grote zorgen over besmettingen in het peloton, maar meer hoe in sommige delen van Europa het virus weer aanwakkert.”