Tourbaas dankt renners voor hun durf: ‘Buitengewoon en onvergetelijk’

Lezerstour Coen (29) heeft nog 2 troeven over waarmee hij Lezerstour kan winnen

27 juli OOTMARSUM - Parijs is opeens heel dichtbij, de échte Ronde van Frankrijk is al beslist, maar in de Lezerstour is de strijd nog niet geheel gestreden. De nieuwe nummer twee Coen Vennegoor (29) uit Ootmarsum heeft voor de slotrit nog twee troeven over waarmee hij Sander Hoek uit Hengelo de loef af kan steken.