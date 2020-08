Tourrenners voor handjevol toeschouwers gepresenteerd

Op de Place Masséna van Nice zijn vanavond de renners gepresenteerd die zaterdag van start gaan in de Tour de France. Dat gebeurde vanwege het coronavirus twee maanden later dan gepland en in een andere sfeer.

,,Zonder de steun van de gemeente Nice, de solidariteit in de wielerwereld en de wielerbond UCI was er dit jaar geen Tour geweest”, sprak Tourbaas Christian Prudhomme voor een beperkt aantal toeschouwers.

Lees ook Tour de France start met kans op forse buien Lees meer

De meeste plaatsen bleven vanwege strengere coronaregels leeg op het plein in het hart van Nice, waar de ploegen een voor een op het podium verschenen. De renners droegen mondkapjes zoals dat momenteel moet in Nice vanwege de stijging van het aantal besmettingen. Burgemeester Christian Estrosi had even daarvoor al gesproken van een ‘extreem lastige uitdaging’ om om te gaan met het virus. ,,Zonder de hulp van de landelijke en regionale overheden was dit niet gelukt, maar de Tour is gered. Er is maanden hard aan gewerkt, maar nu gaan we de Fransen en eigenlijk alle wielerliefhebbers wereldwijd blij maken.”

Volledig scherm De ploeg van Jumbo-Visma. © photo: Cor Vos

Prudhomme zei ook dat er dit jaar, met een gelimiteerd aantal toeschouwers langs de route, meer dan ooit sprake is van een tv-evenement. ,,Heel de wereld gaat zien hoe mooi Nice en de rest van Frankrijk is. We lopen hier nu in elk geval lachend rond, al valt dat door onze mondkapjes minder op.”

Als laatste mocht het team van Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar, het podium betreden. In een nieuwe outfit, met een nieuwe naam: Ineos-Grenadiers. De Colombiaan zelf fietste als laatste naar boven. ,,Het was een lange periode thuis, maar ik ben klaar voor de Tour”, sprak Bernal, die het mondkapje net als zijn ploeggenoten had afgedaan. ,,Ik ben blij dat we hier nu zijn, we gaan ervan genieten.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP