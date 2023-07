Tranen met tuiten bij Matej Mohoric na minieme sprintzege in Tour de France: ‘Voelt soms alsof je hier niet hoort’

Met videoDe negentiende etappe in de Tour de France is gewonnen door Matej Mohoric. Na bestudering van de finishfoto werd de Sloveen als winnaar aangewezen na een spectaculaire en tevens razendsnelle etappe. Hij was in een sprint net iets sneller dan Kasper Asgreen, die daardoor geen twee op een rij scoorde.

Zou dit dan dé dag van Mathieu van der Poel worden? De hele Tour wordt er al gewacht op een uitschieter van de Nederlander, die over een paar weken in Glasgow hoopt te schitteren tijdens de wereldkampioenschappen op de weg en in het mountainbiken. Maar vandaag vond hij tussen Moirans-en-Montagne en Poligny een parkoers op maat. Even leek een kopgroep van negen met onder anderen Mads Pedersen, Julian Alaphilippe en Matteo Trentin de zegen te krijgen, maar door beulswerk van Uno-X, EF en Israel Premier-Tech bleef het verschil minimaal.



Na de tussensprint reed een grote groep van bijna dertig man weg en maakten ze niet veel later de aansluiting bij de inmiddels acht koplopers, want Nils Politt was door materiaalpech vooraan weggevallen. In de groep drie Nederlanders: Van der Poel, Dylan Groenewegen en Lars van den Berg. Op moment van aansluiting reed Victor Campenaerts juist weer weg en kreeg hij Simon Clarke mee. Op de laatste beklimming, Côte d’Ivory op 28 kilometer van het einde, werden ze - Clarke had kramp - voorbijgereden door Matej Mohoric, Kasper Asgreen en Ben O’Connor.

Sterke Mathieu van der Poel

De sterke groep achtervolgers met vooral Pedersen, Van der Poel, Laporte, Trentin en Philipsen deed er alles aan om de sprong naar de koplopers te maken, maar het lukte ze niet. Het draaide vooraan op een sprint uit. O'Connor ging van heel ver aan, Asgreen sprong op zijn wiel en moest er direct over. Mohoric profiteerde, plaatste de perfecte jump en werd na bestudering van de finishfoto als winnaar aangewezen van de etappe die met een gemiddelde snelheid van 49 kilometer per uur werd afgeraffeld. Hij bezorgde zijn ploeg Bahrain-Victorious alweer de derde etappezege in deze Ronde van Frankrijk. Eerder wonnen Pello Bilbao en Wout Poels al een etappe voor de zwaargetroffen ploeg. Een maand geleden overleed hun ploeggenoot Gino Mäder.

Volledig scherm Matej Mohoric in tranen na het winnen van de negentiende Touretappe. © BELGA

Na afloop deed de geëmotioneerde Mohoric in razendsnel Engels zijn verhaal. ,,Het betekent heel veel. Je moet veel opofferen als wielrenner om hier te zijn en te presteren. Als je hier bent realiseer je hoe sterk en snel iedereen is. Je weet dat je alles moet geven om hier te winnen. De werkdagen duren voor iedereen, van mechaniekers tot fysiotherapeuten en renners, van 6.00 uur tot 23.00 uur. Soms voelt het alsof je hier niet hoort, omdat het zo zwaar is om drie weken op niveau te presteren. Om het dag in, dag uit te doen is ontzettend zwaar, maar ik ging er vandaag voor. Voor het team, voor Gino. Soms voelt het alsof je ze in de steek laat, maar ik ben blij dat ik Kasper Asgreen in de laatste meters nog kon passeren en hier kon winnen.”



Mohoric voelde zich zelfs een beetje schuldig dat hij in het wiel van Asgreen bleef zitten toen O'Connor versnelde. ,,Ik wist dat Kasper de snelste was, maar ik bleef in zijn wiel en kon hem gelukkig nog voorbij. Ik wilde gewoon alles geven. Ik weet dat ik sterk ben, maar er zijn hier 150 renners met kwaliteiten. Om dan voor de derde keer een etappe in de Tour de France te winnen is heel bijzonder. Ik weet hoezeer het je leven kan veranderen.”

Volledig scherm Kasper Asgreen en Matej Mohoric. © AFP

Van der Poel strandde in de achtervolgende groep op de twaalfde plaats. De Nederlander trok de sprint aan voor Jasper Philipsen, die als vierde eindigde voor Pedersen. De Belg is mathematisch zeker van de puntentrui. Hij hoeft alleen nog de bergetappe van zaterdag en de sprintrit over Champs-Élysées heelhuids door te komen. Op veertien minuten finishte het peloton met onder anderen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar.

Liveblog bekijk belangrijke updates Fotofinish tussen Mohoric en Asgreen! Mohoric wordt er gezegd, maar we wachten de finishfoto nog even af.



Het is toch Mohoric! Asgreen wordt tweede, O'Connor derde. Philipsen wint de sprint om plek vier. Laatste kilometer! Ze blijven samenwerken. O'Connor rijdt op kop. Asgreen neemt over met Mohoric in zijn wiel. De spanning neemt toe. Nog 2 kilometer Het is een lange rechte weg naar de finish. Wie wint de negentiende etappe? Op papier zijn Mohoric en Asgreen veel sneller dan O'Connor. Gokt de Australiër op zijn sprint of valt hij nog aan? Nog 3 kilometer Het verschil blijft hetzelfde. De winnaar zit - als ze niet stilvallen - vooraan. Nog 6 kilometer Wie zitten in de achtervolgende groep op 30 tellen? Pidcock, Pedersen, Bettiol, Philipsen, Mezgec, Zimmermann, Van der Poel en Trentin. Nog 7 kilometer Het verschil: 27 seconden. De groep met Groenewegen heeft 1.03 minuut achterstand. Nog 10 kilometer Het verschil is 26 seconden. Ziet er goed uit voor de drie leiders! ⏱️The gap for the lead group has gone back up to 25"



⏱️L'écart avec le groupe de tête est remonté à 25" #TDF2023 pic.twitter.com/QAIU3nn3SF — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 12 kilometer Mooie achtervolgende groep met Pedersen, Van der Poel, Philipsen (die er wel bij zit), Laporte, Pidcock en nog meer kleppers. Ze volgen al wel op 24 seconden van Mohoric, Asgreen en O'Connor. Nog 13 kilometer Er wordt goed gedraaid in de achtervolgende groep. Van der Poel en Pedersen zien we zitten, Groenewegen en Philipsen rijden er een groep achter. Nog 14 kilometer Wat een koers... Overal rijden renners, het is nog geen moment stilgevallen.



Situatie: O'Connor, Mohoric en Asgreen op kop. De groep met Van der Poel op 15 seconden. Nog 16 kilometer Sterk staaltje van Zimmermann. De Duitser sluit aan bij Van der Poel, Trentin en Bettiol. Van der Poel sluit aan Hij maakt de oversteek naar Trentin en Bettiol. Ze hebben 16 seconden achterstand. Nog 18 kilometer De ene na de andere demarrage in de achtervolgende groep. Trentin en Bettiol proberen het nu, Van der Poel gaat in de achtervolging. Er gebeurt veel. Maar de drie hebben nog altijd een voorsprong van 15 seconden. Nog 20 kilometer Laporte probeert het nog een keer. Van der Poel volgt niet, Philipsen probeert het wel. Nog 21 kilometer Van der Poel rijdt samen met Laporte naar de leiders toe, althans: dat is de bedoeling. Pedersen ziet het gevaar en achtervolgt. Philipsen zit op zijn wiel. Nog 25 kilometer Philipsen en Groenewegen sluiten weer aan bij Pedersen en de rest. Ook Van der Poel zit erbij. Ze volgen op 29 seconden van de drie leiders. Nog 26 kilometer O'Connor, Asgreen en Mohoric bereiken met 15 seconden voorsprong op de groep Pedersen de top. 2️⃣points for @matmohoric at the summit of the KOM!



2️⃣points pour @matmohoric au sommet du col !#TDF2023 pic.twitter.com/UnP4cOpqju — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 28 kilometer Weer een aanval van Pedersen in de achtervolgende groep. Ze rijden op 28 seconden van Asgreen, O'Connor en Mohoric. Groenewegen hangt er nog aan De Nederlander klimt prima en zit vlak achter Philipsen. De groep bestaat nog uit twintig renners. Pedersen versnelt. Nog 29 kilometer De benen ontploffen: Campenaerts stuurt opzij en moet de drie laten gaan.

Volledig scherm De grote kopgroep. © BELGA

