Trentin soleert naar dagzege, Mollema vierde, geen verschillen bij toppers

Het was een felle strijd vanaf de eerste kilometer om in de vroege ontsnapping te komen. Na een uur lang volle bak koers wisten 33 renners weg te rijden. Met daarbij Bauke Mollema als enige Nederlander. Het peloton bleef nog even achtervolgen onder aanvoering van Team Sunweb en Total-Direct Energie, maar zij beseften even later dat het een kansloze missie was om de grote kopgroep nog terug te pakken op weg naar Gap.



Het peloton nam vervolgens een halve rustdag, waardoor de kopgroep met zo'n 18 minuten voorsprong aan de laatste beklimming, de Col de la Sentinelle (top op 8,5 kilometer van de finish), begon. Daar reed Europees kampioen Trentin toen al solo aan kop. De Italiaan was na verschillende aanvalspogingen weggereden uit een eerder ontsnapt groepje van elf man.



In de achtervolging probeerden Pierre-Luc Périchon en Kasper Asgreen het gat met Trentin nog te dichten, maar dat lukte niet. Trentin won na 200 kilometer met een halve minuut voorsprong op Asgreen. Greg van Avermaet werd derde, Mollema eindigde als vierde in finishplaats Gap.



Het is voor Trentin (Mitchelton-Scott) zijn derde ritzege uit zijn loopbaan in de Tour. In 2013 en 2014 won hij ook al eens in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Mitchelton-Scott won eerder de negende etappe met de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en twee bergritten in de Pyreneeën met de Brit Simon Yates. De klassementsplannen met diens broer Adam Yates kwamen niet uit de verf.