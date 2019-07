Van Aert emotioneel na ritzege: ‘Eén centimeter is meer dan genoeg...’

Direct na de etappe werd Van Aert als winnaar voor de camera gesleept. ,,Ik kan het niet geloven...”, sprak hij met tranen in de ogen. ,,Dat ik déze mannen klop in de sprint, ohh... Sorry, maar ik kan het niet geloven. Ik voelde het de voorbije tien dagen, hoe groot deze wedstrijd is. En nu hier winnen, bij mijn eerste poging... Wauw. Dit staat boven alles.”

Van Aert mocht sprinten, omdat Dylan Groenewegen in de waaieretappe moest afhaken. ,,Het was een nerveuze finale, maar ik slaagde erin om voorin te blijven en onze leider Stevie (Steven Kruijswijk, red.) in positie te houden. Jammer genoeg zat Dylan niet in de eerste groep, maar daardoor mocht ik sprinten. Ik heb de vorige keer geleerd dat je dan vrij snel moet gaan, dus ging ik op 250 meter van de finish. Het was close met Elia Viviani maar ik heb 'm gewonnen... Één centimeter is meer dan genoeg.”