Van Aert in voetsporen Merckx en Hinault: ‘Ongelooflijk, wat een achtbaan’

,,Ik kan het niet geloven", zei Van Aert nadat hij Jasper Philipsen en Mark Cavendish had geklopt. ,,Het is een ongelooflijke Tour geweest, een achtbaan. En dan afsluiten met zo'n weekend, dit overtreft alle verwachtingen.”

Waar in deze Tour de trein van Cavendish tot nu toe perfect functioneerde, lukte dat niet op het moment dat de Brit zijn 35ste etappezege kon boeken. Bij Jumbo-Visma slaagde het plan wèl. ,,De finish lag dit jaar iets verder dan andere jaren. Mijn team deed het heel goed en Mike Teunissen zette me perfect af. Ik had alle vertrouwen in hem en dat betaalde zich uit.”

Van Aert vliegt vanavond nog naar Tokio waar hij de olympische wegwedstrijd en tijdrit zal rijden. ,,Ik maak het mezelf wel moeilijk met al die interviews die nu gaan komen, want dat neemt flink wat tijd in beslag. Maar een overwinning als deze is onbetaalbaar.”

Hinault en Merckx

Van Aert is de eerste renner sinds 1979 die in één Tour een bergetappe, een tijdrit en een massasprint wint. Toen was het Bernard Hinault, de man die de Tour vijf keer wist te winnen. De enige andere renner die eenzelfde huzarenstukje wist neer te zetten, is uiteraard Eddy Merckx. De beste wielrenner allertijden deed dat in 1974.

Voor Van Aert is het al zijn zesde etappezege in drie Tour-deelnames. Voor Jumbo-Visma is het de vierde zege in deze Ronde van Frankrijk. Ook Sepp Kuss kwam een keer als eerste over de streep voor de Nederlandse formatie, die met slechts vier renners Parijs weet te halen.