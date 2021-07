Van Aert kan het niet geloven: 'Misschien wel mijn mooiste overwinning ooit’

Wout van Aert moest vorige week nog lachen toen hem werd gevraagd of hij voor het algemeen klassement zou gaan. ,,Dan moet ik eerst nog een kilo of tien afvallen", zei hij grappend. Slechts een paar dagen later wint de Belgisch kampioen de zwaarste bergetappe in de Tour met een dubbele passage van de Mont Ventoux. ,,Als je erin blijft geloven, is alles mogelijk.”

Van Aert maakte deel uit van een mooie kopgroep met onder anderen Bauke Mollema en Julian Alaphilippe. Op de tweede passage van de Ventoux ging Van Aert al vroeg aan en maakte hij de oversteek naar Kenny Elissonde. Die liet hij niet veel later achter, waarna Van Aert na een knappe solo als eerste aankwam in Malaucène.

,,Ik ben echt sprakeloos. Het is stom om te zeggen, maar voor de Tour de France had ik dit nooit verwacht", zei Van Aert na de etappe. ,,Maar gisteren geloofde ik erin en vroeg ik de ploeg om toestemming, want ik wilde graag mee in de kopgroep. Dat ik dan win is ongelooflijk. De Mont Ventoux is een van meest iconische beklimmingen ter wereld. Misschien is het wel mijn beste overwinning ooit.”

Volledig scherm Wout van Aert. © AP

Van Aert vervolgt: ,,Als je er écht in gelooft, is alles mogelijk. Dit is erg emotioneel. Het was voor mij heel zwaar om op niveau naar de Tour te komen. In de eerste week hadden we al zoveel pech met het team, zelfs vandaag verloren we nog Tony Martin door een crash. Als je gemotiveerd blijft en erin blijft geloven, komt het er op een dag uit. Ik ben enorm trots.”

,,Ik moet nog steeds bijkomen, dit is een heroïsche overwinning", zei ploegleider Merijn Zeeman na afloop tegen de NOS. ,,Wout was zo ongekend sterk. Hij reed eigenlijk een tijdrit naar de top en was nagenoeg net zo snel als de geletruidrager. Echt een fantastische prestatie. Het was een voorrecht om achter hem te mogen rijden.”

Indrukwekkende Vingegaard

Achter de strijd om de dagzege in de elfde etappe van de Tour de France deed de Deen Jonas Vingegaard een poging wat tijd te pakken op geletruidrager Tadej Pogacar. Dat lukte niet, omdat de Sloveen in de afdaling vanaf de top van de Mont Ventoux het gat naar de renner van Jumbo-Visma dichtreed. Wel klom Vingegaard, de stand-in voor de eerder uitgevallen kopman Primoz Roglic, naar de derde plaats in het algemeen klassement. ,,Hij is echt een enorm groot talent”, zei ploeggenoot Steven Kruijswijk.

Ook Pogacar was vol lof over de 24-jarige Deen, dit jaar al winnaar van een etappe in de Ronde van de Emiraten en tweevoudig ritwinnaar in de Settimana Coppi e Bartali waar hij ook het eindklassement won. ,,Ik ben niet verbaasd over wat hij hier laat zien”, zei de Sloveen. ,,Ik zag eerder dit jaar al dat hij een sterke klimmer is. Hij heeft een mooie toekomst voor zich.”



Kruijswijk beleeft in deze Tour met zijn ploeg wisselende dagen. Tegen het uitvallen van Robert Gesink, Roglic en woensdag ook Tony Martin na weer een val, stond de ritzege van Wout van Aert en het optreden van Vingegaard. ,,We hebben veel pech gehad, maar we hadden vandaag een plan met Wout. En Jonas heeft echt ongelooflijk goed gereden. Hij is leergierig en maakt een geweldige ontwikkeling door. We gaan zien hoe ver hij kan komen deze Tour. We leggen hem geen druk op en bekijken het van dag tot dag”, aldus Kruijswijk.