Van Aert moet na operatie nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven

Van Aert, vooraf genoemd als een van de favorieten voor de ritzege in de tijdrit, bleef in een bocht aan een spandoek bevestigd aan een hek hangen en ging vervolgens hard onderuit. Op tv-beelden was te zien dat Van Aert een vleeswond op zijn rechterbovenbeen. De ploeg liet weten dat hij bij kennis is. Van Aert had onderweg een van de beste tussentijden.



De drievoudig wereldkampioen veldrijden was bezig aan zijn eerste Tour de France, waarin hij in dienst reed van sprinter Dylan Groenewegen en kopman Steven Kruijswijk. In Albi won hij de tiende etappe door in de sprint de Italiaan Elia Viviani en Caleb Ewan te verslaan.