Van Aert verslaat Bol in massasprint na rit in slakkengang

De rit kwam pas echt los in de slotfase. Nadat bergkoning Benoît Cosnefroy op twee klimmetjes van 4e categorie twee puntjes sprokkelde voor de bolletjestrui, ging het tempo omhoog door het werk van de sprintersploegen. Want de massasprint die al vooraf verwacht werd, moest en zou er ook komen in Privas.



Meldingen van stevige wind zorgde nog even voor stress in het peloton, maar het waaierspektakel bleef uit –al had Bauke Mollema het even lastig na een versnelling van Team Ineos-Grenadiers- en dus was er pas echt iets te genieten in de slotkilometer met de massasprint. In de oplopende aankomststrook werd Bol uitstekend afgezet door zijn ploeg Sunweb, maar de Nederlander werd verslagen door Van Aert, die Jumbo-Visma zo een tweede ritzege schonk na het succes van kopman Primoz Roglic gisteren. Van Aert won vorig jaar ook al een rit in de Tour.



Achter Van Aert en Bol eindigde Sam Bennett als derde, Peter Sagan werd vierde. In het algemeen klassement blijft Alaphilippe aan de leiding, met een voorsprong van vier tellen op Adam Yates. Morgen wacht een bergrit, met finish op de Mont Aigoual.