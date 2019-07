Van Aert wint chaotische waaierrit, Kruijswijk stijgt in klassement

Wéér succes Jumbo-VismaWout van Aert heeft de tiende etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De Belg van Jumbo-Visma bleef in de 217,5 kilometer rit van Saint-Flour naar Albi de Italiaan Elia Viviani in de sprint net voor en bezorgde zijn ploeg zo alweer het vierde dagsucces. Julian Alaphilippe behoudt zijn gele trui.

De hele dag lag er een deken van nervositeit over het peloton. Een finale met open, winderige velden en enkele venijnige klimmetjes leek het recept voor een chaotische etappe. Op zo’n 30 kilometer van de finish was het dan ook zover. Onder aanvoering van Team Ineos en EF-Education First werd het peloton in brokken gescheurd. De vroege vlucht, bestaande uit Tony Gallopin, Natnael Berhane, Anthony Turgis, Mads Würtz Schmidt, Odd Christian Eiking en Michael Schär, werd vlot ingerekend.



De tempoverhoging kende vele slachtoffers. Klassementsmannen als Thibaut Pinot, Rigoberto Uran, Jakob Fuglsang en Richie Porte bevonden zich plots in de achtervolging, en zagen de kop van de wedstrijd nooit meer terug. In finishplaats Albi bleek hun verlies liefst 1'40.

Kruijswijk stijgt in klassement

En dat was goed nieuws voor Steven Kruijswijk, die samen met onder anderen Geraint Thomas, Egan Bernal en geletruidrager Julian Alaphilippe wél in de eerste groep zat. De Nederlandse kopman van Jumbo-Visma steeg naar de vierde plek in het klassement. ,,Volgens mij sta ik er wel goed voor’', klonk het achteraf dan ook tevreden uit zijn mond.

Bekijk hieronder de reactie van Steven Kruijswijk na afloop:

Enig minpuntje voor de Nederlandse succesformatie: schaduwkopman George Bennett was een van de grootste slachtoffers van de waaierrit, en verloor meer dan 9 minuten. De Nieuw-Zeelander lijkt een goed klassement te kunnen vergeten.



Dylan Groenewegen overleefde de snoeiharde slotfase evenmin, en kon dus niet meestrijden om de dagzege. De sprint van de fors uitgedunde groep bleek een prooi voor zijn ploegmaat Van Aert. Het Belgische supertalent hield Viviani nipt achter zich, en bezorgde Jumbo-Visma de vierde ritzege in tien etappes. Een ongekende weelde voor de Nederlandse ploeg.



Morgen is er een rustdag in de Tour de France. Woensdag gaat het circus verder met een vlakke rit van Albi naar Toulouse.