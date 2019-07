Van Avermaet mikt op ritzeges: ‘Extra motivatie om voor familie en vrienden te rijden’

,,Het is echt bijzonder dat de Grand Départ in België plaatsvindt. Het motiveert me extra om de grootste wedstrijd van het jaar voor familie en vrienden te kunnen rijden. Ik wil een rit winnen, dat is geen geheim", aldus Van Avermaet, die in 2015 en 2016 al eens een etappe won in de Tour.



CCC heeft geen uitgesproken renner voor het algemeen klassement, zegt ploegleider Fabio Baldato. ,,Er zijn verschillende etappes die Greg liggen. Hij krijgt op die dagen de volledige steun van het team."



Voor Laurens ten Dam is geen plek ingeruimd in de ploeg. De renners die wel zaterdag van start gaan in Brussel zijn Serge Pauwels (Bel), Simon Geschke (Dui), Patrick Bevin (NZe), Michael Schär (Zwi), Alessandro De Marchi (Ita), Joey Rosskopf (VSt) en Lukasz Wizniowski (Pol).