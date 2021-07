Van der Poel fietst van droom naar droom: na Tour focus vol op olympisch goud in Tokio

Door Daan Hakkenberg



Na zes dagen in het geel zou Mathieu van der Poel zowaar weer eens in het donkerblauw van Alpecin-Fenix door het Tourpeloton rijden. Voor de vorm had hij in Oyonnax zijn shirt nog aangetrokken, maar toen hij voor de start door de Tourorganisatie werd geïnterviewd verslikte de presentator zich bijna in zijn microfoon. Op Tourdag negen had Van der Poel alweer een verrassing in petto: hij ging niet meer van start.