Van der Poel houdt geel na adembenemende dag in Tour de France, Roglic verliest tijd

Van deze langste Tour-etappe in twintig jaar werd vooraf veel verwacht, en dat bleek niet onterecht. In de 249 kilometer tussen Vierzon en Le Creusot was het van start tot finish koers.



Van der Poel was samen met landgenoten Boy van Poppel, Dylan van Baarle en Mike Teunissen mee in de vroege vlucht, maar zij konden niet voorkomen dat het dagsucces voor Mohoric was. De renner van Bahrain Victourious rondde een fraaie solo van 19 kilometer af en voltooide daarmee zijn trilogie na ritzeges in Giro én Vuelta.



Daarachter hielden Van der Poel en Van Aert elkaar in een wurggreep, wat er uiteindelijk in resulteerde dat de Nederlander het geel hield. In het peloton was Primoz Roglic het grootste slachtoffer. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kon het tempo niet volgen en verloor veel tijd op onder anderen Tadej Pogacar.