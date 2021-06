Van der Poel in tranen na zege: ‘Deze gele trui is voor mijn opa’

Wilco Kelderman was een tevreden man na zijn vierde plaats in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. ,,Het gaat tot dusver lekker”, gaf de 30-jarige coureur van Bora-hansgrohe lachend toe bij de NOS. Hij eindigde zaterdag in de eerste etappe als vijfde en staat in het algemeen klassement na twee dagen ook keurig op de vijfde plek.



Kelderman kon zondag goed meekomen in de voorste gelederen, ondanks dat hij wat fysieke klachten had. ,,Mijn elleboog en mijn schouder waren nog wat stijf van die valpartij van zaterdag. Helaas, maar daaraan viel bijna niet te ontkomen. Maar gelukkig zijn de benen goed, daar heb ik verder niets aan over gehouden. Ja, het gaat lekker. Het gevoel is goed. Ik weet dat ik in de voorbereiding mijn werk goed heb gedaan, maar het is dan nu wel fijn dat het in de Tour eruit komt.”

Over de glorieuze zege van Mathieu van der Poel zei Kelderman: ,,Ik denk dat hij zijn benen weer heeft gevonden. Het is weer eens duidelijk geworden dat degene die aanvalt, wint. Heel knap gedaan.”