Van der Poel na stunt in tijdrit: ‘Dit was een van mijn beste dagen op de fiets’

Ook in de zesde etappe zit de gele trui om de schouders van Mathieu van der Poel. Hij behoudt acht seconden voorsprong op Tadej Pogacar, de winnaar van de eerste tijdrit in deze Tour de France. De Nederlander eindigde in de vijfde etappe als vijfde, op 31 seconden van Pogacar.

,,Ik heb mijzelf toch wel verbaasd over vandaag", zei Van der Poel na afloop. ,,Tot middernacht hebben we aan de fiets gesleuteld om mijn positie te verbeteren, waardoor ik wat extra wattages kon leveren. Ik ben enorm trots op mijzelf, ben mijn eigen grens over gegaan. Maar ik moet ook mijn team bedanken.”

Van der Poel verwachtte zijn gele trui kwijt te raken, omdat een tijdrit niet tot een van zijn specialiteiten behoort. ,,Dat was zeker geen leugen. Dit had ik dan ook niet verwacht", aldus de leider van het algemeen klassement, die tijdens de etappe de tussentijden hoorde van zijn ploegleider Christoph Roodhooft ,,Ik had wat energie gespaard voor het einde, omdat ik wist dat het daar beslissend ging zijn. Gelukkig had ik nog iets over. Dit was een van mijn beste dagen op de fiets. Ik ben toch wel een beetje verrast.”

Meteen na de finish zochten winnaar Pogacar en Van der Poel elkaar op. Ze gaven elkaar een knuffel. ,,Een vriendschap kun je het niet noemen, maar ik vind het echt een heel aardige en toffe kerel. Hij behoort zeker tot de favorieten om in het geel Parijs te halen. Het is fenomenaal wat hij heeft laten zien.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © AP

Tweede keer op tijdritfiets

Voor Van der Poel was het pas de tweede keer dit jaar dat hij op de tijdritfiets zat. “De eerste keer was de tijdrit in de Ronde van Zwitserland, dus ja dit is pas de tweede keer.” Dat hij de wattages kan trappen om zich met de sterkste renners te meten in de tijdrit dat wist hij wel, maar volgens de 26-jarige wielrenner was het vooral een kwestie van positie en aerodynamica en daar had zijn ploeg dus tot laat aan gewerkt. ,,Christoph Roodhooft komt dit ook voor een groot gedeelte toe. Hij geloofde erin dat ik in staat zou zijn om de gele trui te behouden. Ik moet hem daarvoor bedanken.”

De kopman van Alpecin denkt dat hij het geel nog twee dagen kan houden. “In de bergetappes is het niet realistisch om het geel te kunnen verdedigen tegen Pogacar. Dan zal ik het terug moeten geven aan hem.”