Van der Poel over Tour 2021: ‘Die eerste twee ritten zijn iets voor renners zoals ik’

,,Vooral in de eerste weken liggen er kansen”, zegt Van der Poel. ,,Ik heb sinds gisteravond al wat gelezen, voornamelijk over de eerste week en de ‘waaieretappes’ die worden voorspeld. Het volledig parcours moet ik nog eens goed in detail bekijken. Daar is het nu nog wat te vroeg voor.”

Van der Poel, die in voorbereiding op het seizoen in het veldrijden even wat rust neemt, vervolgt: ,,Wat ik wel al heb geleerd? De eerste en tweede rit zijn qua profiel iets op de maat van ‘punchers’. Maar zo’n openingsrit winnen is volgens mij allesbehalve een sinecure. Bijna het hele peloton wil dan scoren.”

Met waar hij eventueel zou kunnen toeslaan is de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van dit seizoen nog niet zo bezig. ,,Met onze ploeg moeten we mikken op één ritzege. Als je ziet hoeveel ploegen na drie weken met lege handen huiswaarts keren, dan zou onze Tour na één etappezege al geslaagd zijn. Hoe dan ook hebben we als team bijzonder hard gewerkt om hier te staan. Daar mogen we trots op zijn.”

Tourbaas Christian Prudhomme voorspelt in de eerste tien dagen maar liefst vier à vijf potentiële ‘waaieretappes’. Van der Poel: ,,In theorie zou mij dat zeker moeten liggen, maar waaiers in de Tour zijn toch vaak anders, lijkt me. Het gaat er véél zenuwachtiger en hectischer aan toe door de klassementsmannen die geen tijd mogen verliezen of net tijd willen winnen. Even afwachten dus.”

Behoren een groene of zelfs gele trui tot de mogelijkheden in de openingsweek? ,,Met geel ben ik zeker niet bezig”, reageert Van der Poel. ,,Op papier zijn die eerste twee ritten iets voor renners zoals ik, maar het zal afwachten zijn hoe het in de praktijk allemaal voelt. Groen? Als er een optie is, wil ik er zeker voor gaan, maar ik denk dat het bovenal afhankelijk is van het verloop van de eerste Tour-week. Hoe realistisch de ambities zijn, moet dan duidelijk worden.”

Concreet zijn de plannen voor het komend seizoen voor de renner nog niet. ,,We zijn op dit moment nog niet bezig met een specifiek plan voor juli 2021, omdat dat simpelweg te vroeg is en te afhankelijk van een heleboel andere factoren. Wel staat vast dat ik - als er niets verandert qua data - zowel aan de start van de Tour sta, als aan de start van de Olympische Spelen mountainbiken. Hoe we die puzzel op de beste manier kunnen leggen, zullen we later bekijken.”

