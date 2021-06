Van der Poel realistisch na openingsrit: ‘Had simpelweg de benen niet’

,,Ik was niet super", zei hij na afloop. ,,Ik zat op de slotklim waar ik moest zitten, maar had de benen niet om Alaphilippe te volgen. Dan is het simpel", legt Van der Poel uit. ,,Ik probeerde nog om het gat naar Primoz Roglic en Tadej Pogacar dicht te rijden, maar toen ontplofte ik.”

Van der Poel had wel verwacht dat Alaphilippe al vroeg aan zou vallen op de slotklim. ,,Ik wist dat hij op het steile stuk zou aanzetten, want daarna loopt het toch iets af en is het moeilijker om een verschil te maken. Ik hoopte mee te springen, maar had gewoon geen antwoord. Alaphilippe was de sterkste vandaag.”