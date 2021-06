Verontwaardigde reacties op levensgevaarlijke Tourfinale: ‘Straks vallen er nog doden’

Eerst kwamen renners van Groupama-FDJ en Astana ten val, daarna waren het de al zo geplaagde renners van Jumbo-Visma die tegen het asfalt smakten, daarna schoot een plukje met Tadej Pogacar, Jack Haig en Arnaud Démare rechtdoor en in de allerlaatste bocht op amper tweehonderd meter van de meet vielen Caleb Ewan en Peter Sagan. Wat op een normale sprintrit zou moeten uitdraaien, veranderde in een waar slagveld met grote verschillen in het klassement en veel fysieke schade. Opnieuw, net als zaterdag toen er ook twee keer massaal werd gevallen. Na afloop van de etappe regende het daardoor ook verontwaardigde reacties op het parkoers. Renners hadden voor de etappe al aan de wedstrijdleiding gevraagd om de tijden eerder op te nemen om zo onnodig gevaar te voorkomen, maar daar is niet naar geluisterd. Met meerdere valpartijen in de slotfase als gevolg en veel slachtoffers. ,,De finale was zó technisch, maar helaas is er niet naar ons geluisterd", zei Tim Declercq van Deceuninck-Quick Step na afloop bij Sporza.

,,Dit is de Tour", zei ploegleider Frans Maassen (Jumbo-Visma). ,,Smalle wegen, dan gebeuren dit soort dingen. Het is voor ons gewoon een verschrikkelijke dag. Je weet dat het hectisch wordt", legt de ploegleider uit, die eerder al Robert Gesink zag afstappen en later zijn kopmannen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk in de berm zag liggen. ,,We kwamen tot op 40 seconden terug, maar toen verloren we weer veel tijd doordat we werden opgehouden bij de tweede val. Roglic is er niet best aan toe en moet voor foto's naar het ziekenhuis, hij heeft last van zijn staartbeen. Bij Kruijswijk moet zijn vinger gehecht worden, de situatie bij Roglic is zorgelijker. Het is zwaar kloten.”