Video | Gaviria en Greipel teruggezet na akkefietje in massasprint

17:56 ENSCHEDE - René Winkelhorst heeft na de door Dylan Groenewegen gewonnen achtste etappe in de Tour de France de leiding in de Lezerstour verstevigd. Met de zeven extra punten uit Amiens is de inwoner van Neede nu twaalf punten los van runner-up Nina Damhuis uit Losser. Met Suzanne Veldhuis (derde) en Kim Siebum (vijfde) weet de leider in de stand meer vrouwen in zijn spoor.