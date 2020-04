Virologen over Tour eind augustus met publiek: ‘Onmogelijk’

De experts zijn het eens: een Tour de France mét publiek eind augustus is geen goed plan. ,,Iedereen heeft al beelden gezien van beklimmingen op cols zoals de Izoard of de Tourmalet of ook in Italië, met heel veel supporters. Dat is totaal onmogelijk”, zegt Stefano D’Amelio , professor infectieziekten aan de Universiteit van Rome.

En ook tijdens de Giro, waarschijnlijk in oktober, zullen renners en publiek nog grote risico’s lopen, stelt de Italiaan. ,,Een tweede golf van besmettingen is erg waarschijnlijk. De hypothese is nu dat die tweede golf, die wel minder zwaar zal zijn, in september of oktober zal komen. Dat valt samen met de Tour en de Giro. Het spijt me.”

Volle stadions

Zijn collega Benjamin Cowie, professor epidimiologie aan de Universiteit van Melbourne kijkt nog wat verder. Ook volle sportstadions zullen we nog een lange tijd niet zien. Volgens de viroloog ilgt de internationale sportwereld nog zeker maanden stil. ,,Ik denk dat het heel onwaarschijnlijk is dat we sportevenementen zullen houden in de komende zes maanden”, zegt Cowie.