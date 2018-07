Vluchter Fraile juicht op steile slotklim naar Mende

Mollema dicht bij contract­ver­len­ging Trek-Segafredo

20 juli Het is tot nog toe niet zijn Tour. Eén valpartij op weg naar Roubaix, een blessure aan zijn rug – en weg was zijn topklassering in het klassement. Maar Trek-Segafredo heeft onverminderd veel vertrouwen in Bauke Mollema (31). Hij staat op het punt om zijn contract met Trek met twee jaar te verlengen.