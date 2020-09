Voor Heracles-speler Tim Breukers was ereplaats Lezerstour ‘een verrassing’

LezerstourALMELO - De c is ook in trek bij de bekende sporters uit onze regio. Heracles Almelo-verdediger Tim Breukers speelt dit jaar samen met zijn vrienden mee en wist in etappe 4 zelfs de derde plaats in het dagklassement te halen. "Een verrassing, want zoveel verstand heb ik er helemaal niet van."

Het scheelde weinig, of Breukers had dit jaar maar weinig punten gehaald in de Lezerstour. "Een vriend van me zei me vlak voor de start dat ik mijn team nog moest invullen", lacht de speler van Heracles. "Dat heb ik eigenlijk vrij vlot gedaan. Ik heb me eerst nog even ingelezen, maar dat was het eigenlijk ook wel. Die derde plaats van dinsdag kwam voor mij dus wel als een verrassing."

Samen met zijn vrienden strijdt Breukers in een vriendenleague. "Lekker voor de lol. We hebben er geen prijzen aan verbonden, het gaat echt om de eer." De verdediger van Heracles heeft relatief weinig sprinters opgenomen in zijn team. "Ik denk dat ik het daarom ook goed deed in de vierde etappe. Er zijn natuurlijk ook minder sprintetappes dit jaar."

Breukers krijgt maar weinig mee van het wielerspektakel, geeft hij toe. "Als er twee trainingen op een dag gepland staan, trainen we vaak om 16.00 uur. Ik zag na de vierde etappe later pas dat ik derde was geworden in het dagklassement. Toen wist ik nog niet eens wie de etappe had gewonnen. Maar wanneer ik aan het einde van de dag tijd heb, vind ik het wel leuk om naar het slot van een etappe te kijken." Echt gaan zitten voor een hele etappe kan hij meestal niet. "Die tijd ontbreekt gewoon."

Fanatiek

Bij Heracles zijn er verder maar weinig spelers die meedoen aan de Lezerstour. Wel waren er vorig seizoen spelers die hun eigen poule organiseerden. "Dat was met een iets andere opzet, ze moesten volgens mij elke dag de top drie voorspellen", geeft Breukers aan. "Daar waren sommige jongens heel druk mee. Colin de Graaf (fysiektrainer), Dario van den Buijs, Niels Leemhuis, Marcel de Ronde (voormalig verzorger bij Heracles en volgens mij is assistent-trainer René Kolmschot ook best fanatiek."

Breukers waagt zich niet aan voorspellingen, hij ziet wel wie er na drie weken de gele trui om zijn schouders heeft. “Ik heb er eigenlijk maar weinig verstand van. Ik hoop dat er dit jaar voor de Nederlanders nog een etappezege inzit. Dat zou leuk zijn.”

