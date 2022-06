Voormalig meesterknecht en expert Erwin Nijboer over zijn verwachtingen: ‘Spektakel deze Tour in strijd om gele én groene trui’

Voor Erwin Nijboer is er één renner die boven iedereen uitstijgt. Dat is de tweevoudig titelverdediger Tadej Pogacar. „Zonder enige twijfel”, zegt hij over de nog altijd maar 23-jarige Sloveen, die met speels gemak dit jaar alle meerdaagse koersen waar hij van start ging heeft gewonnen. „De UAE Tour, Tirreno-Adriatico en onlangs de Ronde in zijn eigen Slovenië.”

Quote En schrijf als aanvaller ook maar op Lennard Kämna, de Duitser van Bora Erwin Nijboer

Ongrijpbaar voor de rest van het peloton, zoals de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma ook in de afgelopen twee Rondes van Frankrijk heeft ervaren. Daarom kijkt Nijboer uit naar de tactiek van Jumbo, om op vrijdag 1 juli in Denemarken met twee kopmannen aan de 109de Tour-editie te beginnen. „Als je op één paard wedt en daar gebeurt wat mee, dan ben je weg. Ik zou gewoon met twee kopmannen gaan rijden en dan kijken wie er in de laatste week het beste voor staat. Voor diegene gaat de hele ploeg dan werken. Ik heb dat zelf meegemaakt bij Banesto, waar Indurain onze kopman was. Iedereen offerde zich daarvoor op. Zelfs iemand als Jean-François Bernard, die zelf ook kon winnen.”

Mix

Het is dus duidelijk dat bij Nijboer behalve Pogacar ook zijn directe uitdagers Primoz Roglic en Jonas Vingegaard (beiden Jumbo-Visma) bovenaan zijn Lezerstourlijst staan. Al zal dat hoogstwaarschijnlijk gelden voor vrijwel alle deelnemers aan het Tourspel van deze krant. Interessanter is de keuze die gemaakt wordt voor de renners achter dit trio. Kijkend naar het parcours, met vijf vlakke etappes, acht in heuvelachtig terrein, zes bergritten en twee races tegen de klok, spreekt Nijboer van een mix tussen klassementsmannen en sprinters.

„De klassementsrenners rijden over het algemeen in bergetappes meestal in de voorste gelederen mee. Klimgeiten als Enric Mas, Gorka Izagirre (beiden Movistar), Miguel Angel Lopez (Astana) en Daniel Felipe Martinez (Ineos Grenadiers) staan straks ook kort in het algemeen klassement.”

Wout van Aert

Uitdagend noemt de voormalig meesterknecht van halverwege de jaren 90 de juiste samenstelling van de sprinters. Het peloton telt dit jaar flink wat rappe mannen, waarbij wel het parcours een doorslaggevende rol kan spelen. Op het vlakke zet Nijboer z’n geld op Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Michael Matthews, Ewan Caleb en Wout van Aert. De Belg is volgens de Denekamper te zwaar om voor een topplaats in het algemeen klassement te gaan, maar is wel een type voor de groene trui en voor dagsucces.

Volledig scherm In het shirt van Team Stuttgart wint Erwin Nijboer in 1990 de vierde etappe in de Ronde van Spanje. © Robin Hilberink

Bij dat laatste heeft Nijboer nog wel wat meer kandidaten. „De voornaamste is onze eigen Bauke Mollema. Die is in de winning mood en gaat echt voor een ritzege. De tijdrit in Denemarken is niet wat voor hem, maar een etappe zeker. Die man heeft zo’n motivatie, ziet er hartstikke fris uit en is helemaal top. Net als natuurlijk Mathieu van der Poel, die op meerdere terreinen goed uit de voeten kan. En schrijf als aanvaller ook maar op Lennard Kämna, de Duitser van Bora. Won twee jaar geleden ook al eens een rit in de Tour. Mooie rennertje, hoor.”

Dé verrassing

Rekening zal dan wel moeten worden gehouden met Quick-Step, de Belgische topformatie die zonder een echt uitgesproken klassementsman van start gaat. De ploeg aast volgens Nijboer met sprinter Jakobsen vooral op dagsucces. Dé verrassing van de Tour 2022? „Een oude bekende”, zegt Nijboer: „Peter Sagan. Die is helemaal terug en liet dat onlangs zien met zijn ritzege in de Ronde van Zwitserland. Sagan gaat het gevecht om de groene trui aan met Van Aert. Niet alleen de strijd om het geel, maar ook die om het groen wordt een spektakel.”

Meedoen Wil je ook meedoen aan de Lezerstour 2022? Aanmelden kan via deze link. Let op: inschrijving is mogelijk tot vrijdag 1 juli, 14:00 uur. Om de prestaties van het ‘peloton’ van De Twentsche Courant Tubantia in die Lezerstour goed in kaart te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat u uw voor- en achternaam én woonplaats invult. Daardoor kunnen wij een eigen DTCT-klassement opstellen.