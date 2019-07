Waarom Te Wierik wil afrekenen met Lieke Wevers en hoopt dat een Fransman de Tour wint

LezerstourENSCHEDE - Vlak nadat hij met FC Groningen het Duitse Preußen Münster met 3-0 van de mat had geveegd, greep Mike te Wierik uit Hengevelde naar zijn telefoon. Met ploeggenoot Kaj Sierhuis en fysiotherapeut Wouter van den Berg bekeek hij de slotfase van de Touretappe op de telefoon. En daarna zijn score in de Lezerstour.

„Op acht kilometer van het einde schakelden we in. Toen Dylan Groenewegen viel, dacht ik: k..., uh, verrek! Maar het was heel mooi dat Mike Teunissen het daarna afmaakte. Hij klopt Peter Sagan, hè? Da’s niet niks. Heel knap.”

Heel even gebaald

Te Wierik is al jaren een trouwe deelnemer aan de Lezerstour. Een bloedfanatieke ook. Een kort moment baalde hij zelfs dat hij niet Wout van Aert (wel in zijn ploeg) maar Mike Teunissen (niet in zijn ploeg) van achteruit naar voren zag knallen. Maar natuurlijk is hij trots op zijn naam- en landgenoot.

In de Prominententour neemt Te Wierik het op tegen zeven andere bekende Tukkers. De concurrentie komt van turnster Lieke Wevers (Oldenzaal), oud-renner Bram Tankink (Haaksbergen), volleybalster Tess von Piekartz (Ootmarsum), politievoorlichter Chantal Westerhoff (Vasse), profrenner Maurits Lammertink (Enter, nu Reutum), oud-renner en analist Rob Harmeling (Hellendoorn) en weg- en baanwielrenner Kirsten Wild (Almelo).

Oud-klasgenoot als concurrent

De verdediger van FC Groningen maakte een goede start, al denkt hij daar zelf anders over. „Ik sta tweede. Da’s net niet goed genoeg.”

Extra pijnlijk voor hem is dat een oude klasgenote van hem op één staat: Lieke Wevers. „Ik zat bij haar in de klas op Het Stedelijk Lyceum in Enschede. „Daar wil ik dus graag van winnen.”

Verrassingen

De tactiek van Te Wierik is simpel: veel bekende namen kiezen - zowel bij de klassementsmannen als bij de sprinters - met in beide categorieën een enkele verrassing. „Iedereen zal Geraint Thomas en Egan Bernal kiezen. Ik heb bijvoorbeeld ook Enric Mas. Een talent. Ik gok dat hij deze Tour in goede doen is.”

In de sprintetappes hoopt hij dan weer te profiteren van zijn keuze voor bijvoorbeeld Andrea Pasqualon, een Italiaanse spurter die bij het grote publiek niet meteen een belletje zal doen rinkelen. „En ik heb bewust een extra sprinter meer geselecteerd (negen in totaal, red.) voor de beginfase van de Tour. Dan kan ik er later één inwisselen voor een klimmer”, legt de oud-Heraclied uit.

„Verder heb ik dus gekozen voor Wout van Aert”, vervolgt hij. „Geen klimmer, geen sprinter, maar wel iemand die in de eerste etappes wat punten kan pakken. Vandaag eindigde ie al in de top 20. En morgen (zondag, red.) pakt hij wellicht punten als hij hoog in het algemeen klassement staat na de ploegentijdrit. Ook in de lastige etappes na zondag kan hij punten scoren.”

En punten heeft Te Wierik nodig, want na één dag is het verschil met Lieke Wevers al 58 punten (292 om 234).

‘Als Thomas maar niet weer wint’

Behalve een glorieuze zegetocht van zichzelf in de Lezerstour hoopt de profvoetballer op een Franse of Deense winnaar in de Tour, mochten de Nederlanders zoals Steven Kruijswijk het niet redden.

„Ik ben een fan van Romain Bardet. Een mooie renner, die er altijd voor gaat. En ook voor Jakob Fuglsang heb ik een zwak. Beiden zijn niet de topfavorieten, maar het zou leuk zijn als zij het goed doen. Als Thomas maar niet opnieuw wint. Daar heb ik niet zoveel mee.”

Stand Prominententour na etappe 1

1. Lieke Wevers (292 punten)

2. Mike te Wierik (234 punten)

3. Bram Tankink (233 punten)

4. Tess von Piekartz (189 punten)

5. Chantal Westerhoff (173 punten)

6. Maurits Lammertink (145 punten)

7. Rob Harmeling (143 punten)

8. Kirsten Wild (110 punten)