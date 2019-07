‘We gaan in de tijdrit de beste Kruijswijk zien’

Door Daan Hakkenberg



Op 10 mei gaat de telefoon van Mathieu Heijboer, tijdrittrainer van Jumbo-Visma. Bericht van Steven Kruijswijk uit Zuid-Frankrijk. Hij heeft zojuist het 27 kilometer lange parkoers rond Pau verkend. ‘Dit ligt mij wel’, meldt de renner. ,,Hij werd er blij van’’, zegt Heijboer. Niet zo gek, want na een aantal scherpe bochten in Pau is het heuvel op en heuvel af met tien vlakkere kilometers tot slot.



Heijboer doet er niet geheimzinnig over, de tijdrit van vandaag is een uitgelezen kans voor Kruijswijk om een klap uit te delen aan de andere klassementsfavorieten. ,,De inzet is om zoveel mogelijk tijd te pakken. Het is een enorme kans voor Steven om zijn positie te verstevigen.’’ Heijboer denkt dat alleen Ineos-kopman Geraint Thomas sneller zal zijn. ,,Die is moeilijk te kloppen als hij in goede vorm verkeert. Maar voor de rest? Verder zitten er geen renners bij die Steven niet zou kunnen hebben.’’