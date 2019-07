Wie Bernal wil zien moet naar België, Kruijswijk in Surhuisterveen

Kruijswijk in Surhuisterveen

Steven Kruijswijk zal dinsdag ook het criterium van Surhuisterveen rijden. De organisatie meldt de komst van de nummer drie van de Tour, terwijl ook de Italiaan Vincenzo Nibali en de Fransman Romain Bardet, de winnaar van de bergtrui, naar Friesland afreizen. ,,Op de laatste Tourdag zijn we tot een akkoord gekomen met het drietal en hebben ze hun contract getekend”, meldde Erik Jager namens de organisatie. Kruijswijk start morgen al in Boxmeer, woensdag in Chaam en donderdag in Wateringen.



In totaal staan er in het profcriterium van Surhuisterveen negen Tourrenners aan de start. Jager: ,,In een vroegtijdig stadium hebben we de eerste etappewinnaar en geletruidrager Mike Teunissen vastgelegd. Daar zijn nu ook Bauke Mollema, Wout Poels, Dylan van Baarle, Koen de Kort en de Ier Nicolas Roche aan toegevoegd. Pieter Weening en Tom-Jelte Slagter zijn eveneens van de partij.”