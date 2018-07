Wie kies je in de Lezerstour en wie niet? Deze profrenner uit Reutum geeft tips

LezerstourREUTUM - Waar Tubantia’s ene wielerprominent Rob Harmeling vooral tips geeft over te kiezen sprinters in je Lezerstourploeg , daar laat de ander - profrenner Maurits Lammertink uit Reutum - weten welke klassementsmannen je volgens hem wel of vooral niet moet kiezen.

De 27-jarige Lammertink reed in het voorjaar nog aan de zijde van mannen als Tom Dumoulin en Christopher Froome, in de loodzware Giro d’Italia. Ondanks de inspanningen van die twee in het land van pizza en pasta verwacht de in Enter opgegroeide Lammertink beiden in Parijs weer op het ereschavot. „Als ik nu het Tourpodium moet voorspellen, dan zeg ik dat dat gaat bestaan uit Froome, Dumoulin en Romain Bardet. In willekeurige volgorde.”

Meer kandidaten voor eindzege

De heuvelspecialist verwacht een open strijd om de gele trui. „Achter de favorieten Froome en Dumoulin heb je veel frisse mannen die de Giro níet hebben gereden. Bardet dus, maar ook Nairo Quintaina, Mikel Landa en mijn teamgenoot Ilnur Zakarin. En dan doet ook Vincenzo Nibali nog mee. Het wordt een leuke Tour om naar te kijken.”

Spaanse en Colombiaanse verrassing?

Andere klimmers waar de Tukker iets van verwacht, zijn Adam Yates, Richie Porte („vanwege die ploegentijdrit waar zijn team BMC sterk in is”), Jakob Fuglsang en Rigoberto Uran. En Lammertink ziet meer renners verrassen. „De Spanjaard Daniel Navarro is goed op dreef en de Colombiaan Egan Bernal van Team Sky kan top 5 rijden. Ik verwacht dat hij met Wout Poels de laatste Sky-man is die in de bergen bij Froome kan blijven.”

Tegenvallende Nederlanders?

Welke toppers gaan tegenvallen? „Geraint Thomas (ook Team Sky, red.) zie ik top 10 rijden, maar niet top 5. Die won de voorbereidingskoers Critérium du Dauphiné en zat toen al aan z’n top, terwijl andere renners in aanloop naar de Tour hun vorm nog konden verbeteren. En Landa is heel goed, maar heeft altijd wat. Die kan in een rit over de kasseien zo twee of drie minuten verliezen. Warren Barguil is dit jaar niks en ik verwacht dit keer ook niet veel van Bauke Mollema en Steven Kruijswijk.”

Julian Alaphilippe

In de sprints verwacht Lammertink het meest van zijn teamgenoot Marcel Kittel, Dylan Groenewegen en Fernando Gaviria. „Maar ook Arnaud Démare en Alexander Kristoff moet je zeker in je team opnemen. Net als Peter Sagan.”

En wat gaan de types-Lammertink doen? De heuvelspecialisten? „Op dat vlak is Julian Alaphilippe de beste, by far. Maar of je hem moet kiezen in je team? Het is maar de vraag hoeveel kansen op ritwinst hij krijgt in de Tour.” Lammertink heeft ’m zelf wel...

De 20 renners van Maurits Lammertink

Romain Bardet, Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Richie Porte, Peter Sagan, Tom Dumoulin, Arnaud Démare, André Greipel, Julian Alaphilippe, Nairo Quintana, Mikel Landa, Fernando Gaviria, Mark Cavendish, Rigoberto Uran, Marcel Kittel, Ilnur Zakarin, Dylan Groenewegen, Christopher Froome, Alexander Kristoff en Sonny Colbrelli.