Wielerspel 2023: Linn Vehof laat ruim 72.000 wielerfans achter zich, Annemijn Aveskamp behoudt de gele trui

Wijziging daguitslag etappe 2

Na afloop van de tweede etappe is de officiële rituitslag van de Tour de France gewijzigd. Mattias Skjelmose werd door de organisatie teruggezet van de zesde plaats naar de drieëntwintigste positie en dat had uiteraard ook gevolgen voor de puntentelling in het Wielerspel. De dagzege ging daardoor alsnog naar Chantal Broenink-Lubbers. Zij kwam door de verschuiving uit op 370 punten, gevolgd door Kjell Reuvekamp met 359 punten. Peter Berg, eerder uitgeroepen tot winnaar, zakte terug naar de derde positie met 356 punten.

Wissels

In het Wielerspel wordt al volop gewisseld en veel deelnemers besluiten om de etappewinnaar nog snel in het team op te nemen. Het is dan ook geen verrassing dat Victor Lafay, de winnaar van de tweede etappe, veelvuldig is toegevoegd. Ook Mattias Skjelmose bleek populair. De Deense renner werd zelfs vaker gewisseld dan Lafay. Thibaut Pinot en Michael Woods werden ook vaak als wissel in het team gebracht.

Net als na de eerste etappe werden de uitvallers Enric Mas en Richard Carapaz uit veel teams verwijderd. Dat gebeurde ook met Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel, al zijn de cijfers voor deze renners minder dramatisch. Waar Carapaz sinds de start van de Tour de France al uit 16.600 teams is verdwenen, kwam dat aantal bij Alaphilippe uit op 1.239. Overigens gaat het hierbij om cijfers van het gehele Wielerspel en niet alleen van De Twentsche Courant Tubantia.

Dagklassement

Over de winnaar van de derde etappe in het Wielerspel bestond geen enkele twijfel. Met 410 punten bleef Linn Vehof de concurrentie ruim voor. Linn verdiende liefst 98 punten met etappewinnaar Jasper Philipsen. De Belg bezorgde Linn niet alleen de eerste plaats in het klassement van deze krant, maar ook in het landelijke klassement. Jelte Kosters verzamelde onderweg 386 punten, terwijl Lotte Klaas met 379 punten ook naar het podium mocht.

Volledige top 10 na etappe 3: 1. Linn Vehof (410 punten)

2. Jelte Kosters (386 punten)

3. Lotte Klaas (379 punten)

4. Riek Schelvis (378 punten)

5. Martijn Velthuis (359 punten)

6. Lodewijk Gerritsen (355 punten)

7. Gerard Kamphuis (352 punten)

8. Dorette Neeskens (345 punten)

9. Jan Knol (343 punten)

10. F. Melis (342 punten) Klassement van De Twentsche Courant Tubantia

Algemeen klassement

Aan kop van het algemeen klassement van deze krant bleef de situatie ongewijzigd. Annemijn Aveskamp blijft de lijst aanvoeren, maar zij zag de concurrenten wel iets dichterbij komen. Kjell Reuvekamp is tot op 23 punten genaderd en ook Joris Heuven doet uitstekend mee met de derde plaats. In het landelijke klassement is Annemijn met een derde positie ook bovenin terug te vinden.

Volledige top 10 na etappe 3: 1. Annemijn Aveskamp (949 punten)

2. Kjell Reuvekamp (926 punten)

3. Joris Heuven (921 punten)

4. Tamara Krooshof (911 punten)

5. Marijn Breur (899 punten)

6. Miranda Weernink (886 punten)

7. Frank Breur (873 punten)

8. Brokelman (873 punten)

9. Siebe Derkman (872 punten)

10. Andre IJmker (872 punten) Klassement van De Twentsche Courant Tubantia