Wielerspel 2023: Sprinters bezorgen Lara Ottenschot dagzege, Annemijn Aveskamp blijft leider in het algemeen klassement

De sprinters in de ploeg van Lara Ottenschot hebben dinsdag uitstekend werk verricht. De vierde etappe werd een prooi voor Jasper Philipsen, sprinter van beroep, en dat leverde Lara een flinke hoeveelheid punten en de dagzege in het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia op. Ook in het landelijke klassement stak Lara er met kop en schouders bovenuit. Annemijn Aveskamp gaat nog altijd aan kop in het algemeen klassement.

Wissels

Steeds meer deelnemers aan het Wielerspel lijken het vertrouwen in Matthieu van der Poel te verliezen. In de afgelopen 24 uur werd hij uit ruim 500 teams verwijderd. Alleen bij Jasper Philipsen was sinds maandagmiddag een grotere verschuiving te zien. Bij hem ging het echter om een toevoeging aan het team. Meer dan 700 wielerfans besloten hem toch maar in de ploeg op te nemen en dat pakte niet verkeerd uit. Andere renners die voor de start van de 4e etappe veelvuldig werden toegevoegd zijn Michael Woods, Victor Lafay en Neilson Powless.

Dagklassement

Het team van Lara Ottenschot telt 12 sprinters en het kon dan ook bijna niet anders dat Lara hoog zou eindigen in het dagklassement. Bovendien voorspelde zij dat Philipsen als eerste over de streep zou komen. De directe concurrentie beschikte over hetzelfde voorgevoel, maar zij lieten in de eindsprint toch een paar punten liggen. Lara verzamelde 357 punten en bleef Cato Ribbink 4 punten voor. Linn Vehof, dagwinnaar van maandag, eindigde met 347 punten ook op het podium.

Ook in het landelijke dagklassement, met alle titels van DPG Media, bleek Lara Ottenschot de sterkte in de sprint. Cato Ribbink eindigde in datzelfde klassement ook als tweede.

Volledige top 10 na etappe 4: 1. Lara Ottenschot (357 punten)

2. Cato Ribbink (353 punten)

3. Linn Vehof (347 punten)

4. Robbert Rijnbeek (338 punten)

5. Eevee Oude Voshaar (335 punten)

6. Annet Ottenschot (331 punten)

7. Hennie Ottenschot (327 punten)

8. Arie de Hamster (327 punten)

9. Eli van Spall (325 punten)

10. Riet Leeuw (325 punten) Klassement van De Twentsche Courant Tubantia

Algemeen klassement

Annemijn Aveskamp heeft in haar team slechts plek voor twee sprinters, maar een daarvan luistert naar de naam Jasper Philipsen. Dubbele punten bovendien, want ook zij voorspelde de Belg als winnaar van de vierde etappe. Mike te Wierik is met zijn acht sprinters de top 10 binnengestormd. De achterstand op Annemijn bedraagt 42 punten en dat geldt ook voor Siebe Derkman. Siebe staat in punten op gelijke hoogte met Mike.

Volledige top 10 na etappe 4: 1. Annemijn Aveskamp (1.209 punten)

2. Mike te Wierik (1.167 punten)

3. Siebe Derkman (1.167 punten)

4. Joris Heuven (1.166 punten)

5. Marijn Breur (1.154 punten)

6. Kjell Reuvekamp (1.148 punten)

7. Niek Withag (1.136 punten)

8. Miranda Weernink (1.131 punten)

9. Frank Breur (1.128 punten)

10. André IJmker (1.126 punten) Klassement van De Twentsche Courant Tubantia