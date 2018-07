Winkelhorst loopt verder uit in Lezerstour

ENSCHEDE - René Winkelhorst heeft na de door Dylan Groenewegen gewonnen achtste etappe in de Tour de France de leiding in de Lezerstour verstevigd. Met de zeven extra punten uit Amiens is de inwoner van Neede nu twaalf punten los van runner-up Nina Damhuis uit Losser. Met Suzanne Veldhuis (derde) en Kim Siebum (vijfde) weet de leider in de stand meer vrouwen in zijn spoor.

Het terugzetten van Greipel en Gaviria betekende een vertraging in het uitrekenen van de stand, maar veel effect op de uitslag had het niet, omdat Greipel en Gaviria op de meeste lijstjes van de spelers bovenin de stand wel voorkomt. Wel zorgde het schrappen van de twee dat andere renners doorschoven in de uitslag. Waardoor Chris Froome met zijn negentiende plaats zowaar twee punten opbracht voor de deelnemers.

Gerritsen stijgt

Lodewijk Gerritsen stond ook bij de eerste berekening - toen de twee sprinters nog in de uitslag stonden - als dagwinnaar in ons scherm. Gerritsen scoorde met zeventien van zijn twintig renners punten. Michel Matthews (ziek naar huis), de gedeclasseerde André Greipel en de geblesseerde Christophe Laporte bleven op nul staan. Fernando Gaviria verdiende immers vanwege zijn stand in het puntenklassement wel enkele punten. De winnaar van het dagklassement - gisteren al tweede in de daguitslag - had van de top tien van de uitslag in Amiens acht namen in zijn rijtje staan, waaronder de gehele top zes. Gerritsen stijgt dankzij dit succes naar de zesde plek in het klassement, vrijdag stond de inwoner van Enschede nog net buiten de top tien als elfde.