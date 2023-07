Wisseling van de wacht: nieuwe koningin Demi Vollering deelt ongekende tik uit aan vrouw die in haar hoofd kroop

Jasper Eshuis uit Vriezen­veen trok zege in het wielerspel pas in slotweek­ein­de naar zich toe: ‘Soms is het lastig om keuzes te maken’

Jasper Eshuis veroverde zaterdagmiddag voor het eerst de gele trui in het wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia. Pieken op het juiste moment, zoals ze dat noemen. De 52-jarige agrarisch medewerker uit Vriezenveen bracht het in de praktijk. In de slotetappe drong de concurrentie hevig aan, maar Eshuis behield de koppositie. „Als Dylan Groenewegen in Parijs had gewonnen, dan was de uitslag misschien heel anders geweest.”