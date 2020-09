Yates slaat in Pyreneeën eerste aanval op gele trui af

Wéér succes Jumbo-Visma Van Aert wint zinderende waaierrit, Mollema en Pogacar verliezen tijd

4 september Wout van Aert heeft zijn tweede dagsucces in deze Tour de France geboekt. De Belg van Jumbo-Visma was de snelste in de sprint van de voorste groep na een spectaculaire waaierrit. Onder anderen Bauke Mollema en Tadej Pogacar liepen flinke schade op in het klassement. Adam Yates behoudt de gele trui.