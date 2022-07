Yves Lampaert met gehavende bil naar Alpe d’Huez na aanrijding met loslopende hond

Het Tourpeloton was net begonnen aan het gevecht om de plekjes in de vroege vlucht toen een loslopende hond voor chaos zorgde. Onder meer Wout van Aert kon het dier nog ontwijken, maar net achter hem ging Yves Lampaert wél tegen de grond. “Plots stak dat beest de straat over en kon ik geen kant meer uit”, deed Lampaert zijn verhaal. De hond was duidelijk in paniek door de aanstormende coureurs en kwam niet meteen weg, maar wonderbaarlijk genoeg ging er buiten Lampaert en een andere renner niemand meer tegen de grond.