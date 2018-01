Fernando Pascale nieuwe oefenmeester Hengelo

Pascale voetbalde in het verleden bij onder andere Volendam en Feyenoord. Bij de laatstgenoemde club trainde hij de D- en C-jeugd, daarna Bornerbroek en inmiddels is hij bezig aan zijn derde jaar bij Tubantia.

Na seizoen 2017-2018 neemt hij dus het stokje over van Michael Pelupessy, die bezig is aan zijn tweede seizoen. Hengelo staat achtste in de vierde klasse A en het doel is eindigen in de middenmoot.